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إزالة 29 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالقليوبية

قبلي وبحري

الازالة
الازالة

علي إسماعيل

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إزالة التعديات

التعديات على الأراضي الزراعية

حملات ازلة

ازالة المبانى

شنت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بمشاركة الحماية المدنية ومجلس مدينة القناطر بحملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة مركز القناطر الخيرية وأسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍ علي الأرضي الزراعية لكل من "عبد الباسط س أ.. إزالة مبانٍ على مساحة 150 متر،" سعيد ح م" إزالة مبانٍ على مساحة 150 مترا، و"محمد ح ع " إزالة مبانٍ على مساحة 150 متر، و"حمادة  م م" إزالة مبانٍ على مساحة 96 مترًا، و"احمد  س ع" إزالة مبانٍ على مساحة 120 مترًا.

كما تم إزالة منزل "إيهاب  ع س" على مساحة 100 متر، و"محمد  س م" إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، و"حنان  إ ف" إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر ، و"محمد  إ ق" إزالة مبانٍ على مساحة 110 متر، و"ميرفت  ك م" إزالة مبانٍ على مساحة 80 متر، و"أحمد  س ع" إزالة مبانٍ على مساحة 110 أمتار، و"ع م" إزالة مبانٍ على مساحة 90 متر، و"طايله  ح م" إزالة مبانٍ على مساحة 140 مترا، و"عزت  ع س" إزالة مبانٍ على مساحة 140 مترا، و"عاطف س ع" إزالة مبانٍ على مساحة 110 أمتار، و"عبد العال ف ا"  إزالة مبان على مساحة 140 مترًا، و"إيهاب  أ ع" إزالة مبانٍ على مساحة 125 مترًا، و"سيد  م م" إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، و"صابرين  م أ"  إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، و" رجب ح أ" إزالة مبانٍ على مساحة 70 مترا، و"عبد الله ح ع" إزالة مبانٍ على مساحة 200 متر، و"منى ع ا" إزالة مبانٍ على مساحة 126 مترت، و"صباح ا ع" إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، و"سعيده أ م" إزالة مبانٍ على مساحة 170 مترا، و"محمد ج م" إزالة مبانٍ على مساحة 180 مترا، و"عاطف  أ م" إزالة مبانى على مساحة 100 متر، و"عصام أ س" إزالة مبانٍ على مساحة 190 متر، و"عز ع س" إزالة مبانٍ على مساحة 120 متر، و"أحكام ج م" إزالة مبانٍ على مساحة 150 مترا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8701 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2018م.





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