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إصابة بلطجى فى اشتباكات مع الشرطة بالقليوبية

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2011

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محمد كانبكلي

نصيحة مرسي

أصيب بلطجي بطلق ناري أثناء اشتباكه مع قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلته القوات إطلاق النيران، ما نتج عنه إصابته بطلق ناري.

كانت مأمورية من قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع فرع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي بمديرية أمن القليوبية قامت  باستهداف العنصر الإجرامي "محمد ج ح"  عاطل ومقيم بعرب العيايدة – دائرة مركز الخانكة.. السابق اتهامه في 6 قضايا (بلطجة وإطلاق أعيرة نارية - مخدرات - مشاجرة - سرقة - سلاح ناري).. ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "بلطجة وإطلاق أعيرة نارية - مخدرات".. ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا تبديد.. بمنزله الكائن بأرض زراعيه بمنطقة عرب العيايدة – دائرة المركز.. وذلك بناء على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيره نارية صوبهم فبادلته القوات إطلاق النيران، ما نتج عنه إصابته بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالكتف الأيمن، وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62x 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 10 طلقات من ذات العيار،  وتم التحفظ عليها.

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