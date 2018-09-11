تنفيذًا لقرار الرئيس.. الإفراج عن 576 سجينًا

11 سبتمبر 2018 - 12:27 م

قرر قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، الإفراج عن 576 نزيلًا بعد فحص ملفاتهم على مستوى الجمهورية استكمالًا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391/ 2018.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 190 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 386 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالي 576 مفرجًا عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم المؤهلين للانخراط في المجتمع.