ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو ببنها

11 سبتمبر 2018 - 12:36 م

تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بكميات كبيرة من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط المدعو "أحمد س ع"18 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز بنها وأخر شارع حسن عبد اللطيف – دائرة قسم أول شبرا الخيمة. بالقرب من مصنع بركة للمياه المعدنية بناحية جمجره – دائرة مركز بنها.. وبحوزته الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلو، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام، وعدد 80 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "كاتر"، ومبلغ مالى 245 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامة.