رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

11 سبتمبر 2018 - 12:36 م

غادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أرض الوطن مساء أمس متجهًا إلى الكويت لحضور اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات على صعيد التعاون العسكري بين الدول المشاركة ومجابهة التهديدات والتحديات في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال الزيارة العديد من اللقاءات المهمة على الصعيد العسكري لكلا البلدين.