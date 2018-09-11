معلومات لا تعرفها عن أحداث 11 سبتمبر

11 سبتمبر 2018 - 12:40 م

قبل 17 عامًا من الآن، في صباح يوم 11 سبتمبر من 2001، بدأت مرحلة جديدة من التاريخ، بعدما قاد 19 رجلًا 4 طائرات مدنية أمريكية وصدموا بها برجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومزرعة في بنسلفانيا.

كانت تلك العملية التي عُرفت باسم "هجمات الحادي عشر من سبتمبر" فكانت نقطة تاريخية فارقة؛ فعالم ما قبل 11 سبتمبر ليس كما عالم ما بعد 11 سبتمبر.

تغيرت حكومات واقتلعت أنظمة ولا تزال تداعيات الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة وأسماها "عملية الطائرات" أو "غزوة منهاتن"، ماثلة، وليس أدل على ذلك أكثر من أفغانستان والعراق وما جرى فيهما تحت لافتة "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

لم يتعاف العالم من آثار تلك الهجمات بعد رغم خروج بوش وبعده باراك أوباما من البيت الأبيض، ومقتل أسامة بن لادن زعيم ومؤسس القاعدة واختفاء خلفه أيمن الظواهري ربما في تورا بورا في أفغانستان.

قامت طائرتا نقل مدنية تم اختطافهما بالتوجه تجاه برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك والاصطدام بهما مسببة دمارًا كبيرًا فيهما ما أدى إلى انهيار البرجين بعد ساعة من الاصطدام مُخلفين وراءهم 2973 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين نتيجة استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة التي تصاعدت عقب الانفجار ما عُرف عالميًا بعد ذلك بأحداث 11 سبتمبر..

إليك صور معلومات مذهلة عن الأحداث التي غيرت العالم..

-لقي 2973 شخصا مصرعهم بالإضافة إلى 24 مفقودا بجانب آلاف الجرحى والمصابين جراء الانهيار واستنشاق الأبخرة السامة

-لم ينهر البرجان نتيجة اصطدام الطائرتين بهما وإنما انهارا بعد ساعة من الاصطدام نتيجة الحريق الضخم الذي نشب بهما والذي تسبب بإنقاذ الآلاف الذين تم النجاح بإجلائهما بتلك الساعة بينما فشلت مساعي إنقاذ الآخرين نظرًا لضيق الوقت.

- كان هناك طائرة رابعة مخطط لها الاصطدام بالبيت الأبيض لكنها تحطمت قبل وصولها للهدف

- بلغت خسائر الهجوم مبلغ ضخم للغاية قدر بـ 31 مليار دولار أمريكي

- استغرقت عملية إطفاء الحريق الناجم والأدخنة الناتجة عن الهجمات مدة 100 يوم

- استغرق تنظيف موقع الحادث بالكامل مدة 9 أشهر لتنظيف 1.8 مليون طن من الحطام بتكلفة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار

- أسفر هذا الهجوم عن أكبر عدد في خسائر الأرواح أكثر من أي هجوم أجنبي آخر على الأراضي الأمريكية

- نفذ العملية 19 شخصا نفذوا الهجمات باستعمال طائرات مدنية مختطفة، انقسموا إلى 4 مجاميع ضمت كل مجموعة شخص واحد على الأقل تلقى دروسًا بمعاهد الملاحة الجوية الأمريكية

- لقي 31 مسلما مصرعهم في أحداث الـ11 من سبتمبر

- تم إنقاذ 18 شخصا على قيد الحياة من تحت أنقاض مركز التجارة العالمي عقب الحادث

- كان من نتائج الهجوم تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية بدأت بإعلانها الحرب على الإرهاب وتضمنها الحرب على أفغانستان والعراق بعد ذلك

- فشل مكتب التحقيقات الأمريكية في الحصول على أي معلومات من الصندوق الأسود للطائرتين



























































