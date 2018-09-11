مؤتمر طبى بمركز المنارة عن مستقبل الطب بمصر

11 سبتمبر 2018 - 12:41 م

إنطلقت فعاليات المؤتمر الطبى "مستقبل الطب فى مصر" بمركز المنارة للمؤتمرات ، والذى يستمر حتى 12 من سبتمبر الجارى ، بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية والعديد من الأساتذة والخبراء العالميين فى المجال الطبى والعديد من الشركات المتخصصة فى مجال تصنيع أجهزة الرعاية الصحية من 20 دولة على رأسهم مصر والسعودية والإمارات وكوريا والصين .

ويعد المؤتمر حدث طبى كبير متخصص فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ، لمناقشة أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وجراحة وتجميل الأسنان .

بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحية بإستعراض الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التى يشهدها المؤتمر ، كما ألقى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع المؤسسات المدنية والكوادر العلمية لدعم وتنمية قدرات ومهارات عناصرها التخصصية لمواكبة أفضل التطورات التى يشهدها القطاع الطبى على المستوى المحلى والدولى .

كما شهد المؤتمر جلسات علمية وورش عمل ، تم خلالها مناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول مستقبل التعليم الطبى بمصر ، ومستقبل الجراحة العامة والطوارئ ، والإطلاع على الأساليب العلمية الحديثة فى كافة التخصصات الطبية المختلفة .

كما تضمن المؤتمر تنظيم معرض للأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية التى تخدم العديد من التخصصات الطبية ، ويمنح المعرض لزواره الفرصة لمعرفة أحدث منتجات التكنولوجيا والمعدات الطبية ، إلى جانب الإطلاع على أحدث الأساليب العالمية المستخدمة بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصرى .

حضر المؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من قادة القوات المسلحة والعديد من أستاذة الجامعات .