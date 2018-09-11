شاهد.. ضابط إسرائيلي يستفز المسلمين بزجاجة خمر فى الأقصى

11 سبتمبر 2018 - 12:56 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابطًا إسرائيليًا يحمل “زجاجة خمر” في باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال للمسجد.

وأثار المشهد استياء المصلين الفلسطينيين، كما اعتبرته دائرة الأوقاف الإسلامية، انتهاكًا لحرمة المسجد وقدسيته.

ويظهر في الفيديو ضابط إسرائيلي وهو يتجول بزجاجة خمر داخل باحات المسجد الأقصى.

وأرسلت الأوقاف رسالة احتجاج للجهات الإسرائيلية، تطالب باتخاذ إجراءاتها الفورية ضد ذلك الضابط، إضافة لعزله وإبعاده عن المسجد.

وسادت حالة من التوتر باحات الأقصى، إثر اقتحامات جماعية نفذها المستوطنون برفقة وزير الزراعة، أوري أريئيل، بمناسبة “السنة العبرية الجديدة” تحت حراسة مشددة من قِبل شرطة الاحتلال الخاصة.