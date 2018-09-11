ضبط 5 أسود وسط تجمع سكني في الخانكة

قامت شرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملة مكبرة لضبط عدد من الأسود الأفريقية بأحد الأماكن بمنطقة أرض الجمعية بأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية وسط التجمع السكاني العشوائي والمملوكين لأحد الأشخاص ويدعى "محسن الحلو" وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وحديقة الحيوان ومركز شرطة الخانكة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 5 أسود ثلاثة من الإناث واثنين من ذكور الأسود الأفريقية.

كما تم ضبط خفير المكان المتواجد به الأسود وحرر المحضر اللازم ضده وفِي ذات السياق وردت العديد من الشكاوي من أهالي المنطقة بانبعاث روائح كريهة من مكان تواجد تلك الأسود المضبوطة.

يشار إلى سابقة قيام مديرية الطب البيطري بالقليوبية بضبط كميات كبيرة من لحوم الحيوانات المذبوحة والمعدة كطعام لتلك الأسود وسابقة تحرير محاضر بتلك المضبوطات وقد شارك في الحملة كل من العقيد وائل الشيخ مفتش مباحث إدارة البيئة والمسطحات والعقيد ناصر الرازز والمقدم محمد المحرقي والدكتور محمد إسماعيل من وزارة البيئة وأحد الأطباء البيطريين بحديقة الحيوان بالجيزة حيث تم إيداع تلك الأسود بها تحت تصرف النيابة العامة.