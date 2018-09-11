محافظ القليوبية يناقش منظومة النظافة وسيارات الأجرة بالمحافظة

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المواقف العشوائية

مناقشة ملف القمامة

ملف القمامة

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتورة إيمان عمر ريان نائبة المحافظ واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد ومديري المكتب الفني وتطوير العشوائيات والتخطيط والمتابعة وذلك لمناقشة ملف القمامة بالمحافظة حيث .

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إجراء دراسة مبدئية لطرق غير تقليدية  للجمع السكني في بعض الأماكن الاختيارية بناء على دراسة تقدم من المدن والأحياء المختلفة  مطالبا بإعداد خطة متكاملة لحل أزمة القمامة بكل مدينة على حدة وموافاته بموقف العمالة والمعدات لبحث تعزيزها والتعاقد مع عمالة مؤقتة لسد العجز لاستيعاب منظومة الجمع السكني من المنازل.

 كما ناقش مشكلة المواقف العشوائية وسيارات السوزوكي بمدينة بنها وتم التنسيق مع إدارة المرور لعمل حملات مرورية لضبط المخالفين خصوصًا قبل بدء العام الدراسي الجديد حرصا على أرواح أبنائنا الطلبة والطالبات.

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