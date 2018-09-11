» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق

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إكسترا نيوز

أسماء مصطفى

الشروق

اعلامية

استنكرت الإعلامية أسماء مصطفى، ظاهرة قتل الآباء لأبنائهم التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها ذبح أب لزوجته وأبنائه بمنطقة الشروق، قائلة: "إنتوا ليه بتخلفوهم".

وأضافت "مصطفى" خلال برنامجها "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحريات في مذبحة الشروق أكدت أن الأب منفذ الجريمة يعمل خفيرا، ذبح زوجته وأبناءه الأربعة بعد أن خدرهم.

وتابعت أن المتهم القتل بالنسبة له ليس جديدا عليه، إذا إنه هرب من تنفيذ حكم بالإعدام خلال ثورة 25 يناير، مضيفة: "لو مكانش هرب كنا ارتحنا منه وكان زمان أطفاله عايشين".

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