» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة

11 سبتمبر 2018 - 01:07 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقيم في ألمانيا ولي أصدقاء ألمان منهم صديق مسيحي، رأيت أنه يؤذن لوقت من أوقات الصلاة وكان صوته جميلاً ورائعاً كأنه أحد المؤذنين المخضرمين. وهذا الشاب عمره 37 سنة وعلمت أنه مصاب بمرض السرطان. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤياك لصديقك خير لك ونصرة. والنصراني أيضًا هو رجل له مودة لقوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى) المائدة 82.

وسماعك منه الأذان يدل على التوفيق والسداد فى الرأى لك وله، والأذان لصديقك النصراني قد يدل له على تولى المنصب أو مكانة خاصة أن صوته جميل وذلك يدل على صيته بين الناس، وقد يدل الأذان له على الربح في تجارته إن كان تاجرا. ويدل أيضًا على توفيقه وتحقيق أمر من أموره الدنيوية.

وذكر بعض المعبرين أنه من رأى أنه يؤذن في بيته فهذا دليل على موت أحد أهل البيت.

ومن رأى أيضًا أنه يقيم الصلاة على فراشه وكان مريضًا فانه يموت. ولكن خذ بالأسباب وادعوه للإسلام عسى الله أن يهديه على يديك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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