  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
"الخليج" يحذر أمريكا من إقرار قانون "ضحايا 11 سبتمبر"

معلومات لا تعرفها عن أحداث 11 سبتمبر

محمد فريد

رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

مرسي رفض نصيحة أردوغان..والجماعة تتحمل "الإثم"

مرسى رفض نصيحة أردوغان.. والجماعة تتحمل "الإثم"

مصلحة السجون

تنفيذًا لقرار الرئيس.. الإفراج عن 576 سجينًا

اسر ياسين

آسر ياسين يوجه رسالة خاصة لـ"صلاح"

منى المذبوح

خروج منى المذبوح من سجن القناطر

المتهم بذبح أسرته

قرار جديد من النيابة ضد ذابح أسرته بالشروق

صورة الخبر

حقوقيون: "قد نشهد إبادة للمسلمين في ألمانيا"

أردوغان : لن نترك السوريين تحت رحمة " بشار"

أردوغان: لن نترك السوريين تحت رحمة "بشار"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

بالأرقام.. "صلاح" أقوى لاعب عربى

رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة

تفسير الأحلام

أذان جديد في مصر
مؤذن- ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

الذئب في المنام عدو ظالم

#

شاهد.. مطعم يستبدل عماله بالروبوتات في الصين

#

فتوات بولاق الجدد

#

ارتداء الزوج جلبابا أو قميصا أبيض حسن دين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقيم في ألمانيا ولي أصدقاء ألمان منهم صديق مسيحي، رأيت أنه يؤذن لوقت من أوقات الصلاة وكان صوته جميلاً ورائعاً كأنه أحد المؤذنين المخضرمين. وهذا الشاب عمره 37 سنة وعلمت أنه مصاب بمرض السرطان. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤياك لصديقك خير لك ونصرة. والنصراني أيضًا هو رجل له مودة لقوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى) المائدة 82.

وسماعك منه الأذان يدل على التوفيق والسداد فى الرأى لك وله، والأذان لصديقك النصراني قد يدل له على تولى المنصب أو مكانة خاصة أن صوته جميل وذلك يدل على صيته بين الناس، وقد يدل الأذان له على الربح في تجارته إن كان تاجرا. ويدل أيضًا على توفيقه وتحقيق أمر من أموره الدنيوية.

وذكر بعض المعبرين أنه من رأى أنه يؤذن في بيته فهذا دليل على موت أحد أهل البيت.

ومن رأى أيضًا أنه يقيم الصلاة على فراشه وكان مريضًا فانه يموت. ولكن خذ بالأسباب وادعوه للإسلام عسى الله أن يهديه على يديك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق
» محمد صلاح يطرح سؤالًا لمتابعيه عن فيلم
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» سائق عن خاطفيه: "قالولى هنبيعك لتاجر بني آدمين"
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي
» روسيا تشارك فى أكبر مناورة عسكرية لها منذ الحرب الباردة
» مقترح من سما المصري لمواجهة الانتحار فى المترو
» كواليس طلاق ناهد السباعي في ليلة زفافها
» مهارات إسعافية عليك معرفتها لإنقاذ طفلك
» علماء يرصدون إشارات غريبة من الفضاء .. وتفسيرات غامضة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا