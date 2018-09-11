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بمناسبة عيد الفلاح

محافظ القليوبية يكرم 30 من المزارعين ومربي الدواجن والماشية

قبلي وبحري

التكريم
التكريم

علي إسماعيل

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قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم بتكريم 30 مزارعًا بمناسبة عيد الفلاح بحضور أحمد فراج نقيب الفلاحين والمهندس فارس الصادق حسان مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية.

واستمع المحافظ إلى مشاكل الفلاحين في مجال الزراعة والري والطب البيطري والإرشاد الزراعي ومن أهمها مشكلة ذبابة الفاكهة التي تؤرق الفلاحين وضرورة وتوفير التحصينات اللازمة للدواجن والماشية وحل مشكلات الفلاحين مع اتحاد المصدرين ووعد بالتنسيق مع وزير الزراعة  لعمل مؤتمر لعرض مشكلات الفلاحين في جميع المجالات مشيرًا إلى ضرورة التنسيق أيضًا مع جامعة بنها وكلية الزراعة والطب البيطري للاستفادة منهم ومن أبحاثهم في عملية الإرشاد والتوعية لكبار وصغار المزارعين والمربين حيث تمثل الجامعة بيت الخبرة العلمي الذي يمكن اللجوء إليه في كل التخصصات.

وأكد المحافظ أن الفلاحين والمزارعين أصحاب فضل علينا جميعا بطيبتهم وأصالتهم وعرقهم من أجل توفير الغذاء للجميع مشيرا ألي أن عيد الفلاح مناسبة لتأكيد دوره الكبير في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية مؤكدا أن الفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية لارتباطه بأرضه والدفاع عن حقه ويكفي أنه أصل مصر العريقة ويمثل حضارة 7 آلاف سنة.





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