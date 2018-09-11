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قطار يدهس سيدة وطفلتها بقنا

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مصرع سيدة فى ظروف غامضة با?سماعيلية
مصرع سيدة فى ظروف غامضة با?سماعيلية

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لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما دهسًا أسفل قطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمزلقان مركز فرشوط بقنا، رغم إغلاقه لعبور القطار.

وردت معلومات للواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، يفيد بمصرع سيدة وابنتها "طفلة رضيعة"، من قرية تيجا بدائرة القسم، أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمركز أبوتشت المغلق، لمرور قطار الصعيد المتوجهة من الأقصر إلى القاهرة، تم رفع الجثتين ونقلهم للمشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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