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بفيتنام

مطعم يقدم لحوم ودماء الثعابين للزبائن

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مطعم في فيتنام يقدم دماء ولحوم الثعابين للزبائن
مطعم في فيتنام يقدم دماء ولحوم الثعابين للزبائن

منار شديد _ومتابعات

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قدم مطعم فى فيتنام اليوم الثلاثاء، لحوم الثعابين للزبائن بعد تقطيعها شرائح وتصفيتها من الدماء.

وأكد بعض المواطنين فى فيتنام أن لحم الثعبان الذى يتم اصطياده فى أدغال شمال البلاد، يساعد فى تبريد درجة حرارة الجسم، مما يخفف من صداع الرأس ويسهل عملية الهضم.

وقال رئيس الطهاة دينه تيان دونج الذى يعمل فى مطعم بمقاطعة ين باى على بعد 3 ساعات شمال غربى العاصمة هانوى إن المطاعم ستطبخه على البخار أو المقلية مع الليمون والفلفل وتقدمه مع نبيذ الأرز الممزوج بدم الثعابين .

ويمسك دينه تيان دونج رأس الأفعى بيد واحدة، ثم يقطع جسمه بالقرب من الرأس بسكين ويخرج منه الدم، ويضعه داخل كوب.

ويعتقد السكان المحليون أن الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما فقط هم الذين يجب أن يشربوا دماء الثعبان لأن من المرجح أن يعانى الذكور الأصغر من "ألم فى الظهر أو العجز" ، وفقا لما ذكره صاحب المطعم دوونج دوك دوك.


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