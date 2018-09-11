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ذابح أسرته بالشروق يمثل الجريمة أمام النيابة

قضايا وحوادث

منفذ مذبحة الشروق
منفذ مذبحة الشروق

شيماء السيد

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انتقل فريق النيابة بصحبة المتهم بقتل زوجته وأطفاله الأربعة بالشروق، لمسرح الجريمة لتمثيل جريمته أمام النيابة العامة.

وأدلى المتهم بتفاصيل ارتكابه جريمة ذبح زوجته وأطفاله الأربعة، مؤكدًا أن الجريمة كانت بدافع الشرف.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم "كرم.م"، المتهم بذبح زوجته وأطفاله الأربعة بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية، نجحت فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل وأبنائها الأربعة بالشروق، وتمكن من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أن مرتكب الواقعة رب الأسرة، بسبب شكه فى سلوك زوجته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته.

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