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الأهلي يطير إلى غينيا لمواجهة هورويا

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الأهلي
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ادعاء

توجهت بعثة النادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلى غينيا استعداد لمواجهة فريق هورويا ضمن منافسات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 14 سبتمبر الجاري.

ويرأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي، ويتخلل رحلة الأهلي إلي كوناكرى عاصمة غينيا ترانزيت في الدار البيضاء لمدة ساعة للتزوّد بالوقود.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، قد أعلن قائمة الفريق عقب مران الأمس وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ووليد سليمان، وهشام محمد، وسعد سمير، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وأحمد حمدي، ومحمد هاني، ومؤمن زكريا، وإسلام محارب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وساليف كوليبالي، وصلاح محسن، وصبري رحيل، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وأكرم توفيق، وعلي معلول.

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