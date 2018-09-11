بالصور.. أهالي مركز مغاغة بالمنيا يودعون شهيد الوطن

11 سبتمبر 2018 - 01:37 م

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة لحضور مراسم تشييع جثمان الشهيد الملازم أول سعيد سعودي، ابن قرية شم القبلية بمركز مغاغة، والذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني في سيناء.

شارك في تشييع الجنازة العقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية، والتنفيذية والأمنية بالمركز .

من جانبه أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مضيفًا إن حق هؤلاء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة.

ومن جنبه قال والد الشهيد الذى يعمل أمين مخازن بهيئة التأمين الصحي بمركز مغاغة أنه على الرغم من حزن فراق نجله إلا أنه سعيد باستشهاده فداء للوطن وتقديم روحه أيضًا من أجل بقاء مصر ونهضة مصر فى مواجهة الإرهاب.