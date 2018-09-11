"ساويرس" يصف حزب الله بهذا اللفظ

11 سبتمبر 2018 - 01:41 م

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الاتهامات التي وجهتها المحكمة الدولية في لاهاي "الادعاء العام" والذي اتهم فيها حزب الله بقتل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

ووصف ساويرس في تغريدة له بـ"تويتر" حزب الله بـ"الخونة"، بعدما اتهمتهم المحكمة رسميًا باغتيال الحريري.

وتشهد المحكمة الدولية في لاهاي دفوع ممثلي الادعاء والدفاع في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، والمتهمون فيها أعضاء بارزون في حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.