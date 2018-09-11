إغلاق حضانة ومدرسة بدون ترخيص ببني مزار بالمنيا

11 سبتمبر 2018 - 01:43 م

قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا بإغلاق حضانة ومدرسة بقرية صندفا، تعملان بدون ترخيص من مديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وضماناً للحفاظ على حق الطلاب وأولياء الأمور من التدليس بهم وخداعهم.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن قرار الإغلاق جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا بمتابعة المدارس والمنشآت الخاصة والوقوف على مدى استيفائها لكل الضوابط والاشتراطات والقوانين المنظمة إعلاءً للمصلحة العامة.

ومن جنب آخر أعلنت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، عن تشغيل حضانة وتمهيدي الياسمين للغات بمركز خدمات المرأة والطفل التابع للوحدة المحلية بمركز بأبو قرقاص للعام الدراسي 2018/2019 اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري .