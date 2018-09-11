» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا

11 سبتمبر 2018 - 01:47 م

أثار مقطع فيديو، لفتاة ترقص بـ"سنجة"، في أحد الأفراح بالأحياء الشعبية، جدلًا واسعًا فى أوساط دوائر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما أن رقص الفتاة جاء بطريقة، أشبه برقص الشباب المتمرس فى هذه الرقصات الشعبية، والذى تختلف طبيعته عن رقص الفتيات.

واعتبر متداولو الفيديو، أن رقص الفتاة بهذا الأسلوب، يمثل تغيراً ملحوظًا فى أخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصرى.

وعلق مشاهدو الفيديو، على مقطع الرقص، بقولهم "دى داخلة على فرح ولا داخلة على عبده موته"، فيما علق آخر بقوله: "دى بترقص أجدع من أى راجل".