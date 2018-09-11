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"بيل" يرفض عرضا بـ250 مليون يورو من "مان يونايتد"

الرياضة

جاريث بيل
جاريث بيل

محمد الخرو

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ريال مدريد

مانشستر يونايتد

رونالدو

جاريث بيل

رفض النجم العالمي جاريث بيل عرضا ضخما من نادي مانشستر يونايتد تقدم به إلى نادي ريال مدريد الاسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبلغت قيمة العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد للاعب 250 مليون يورو  وفقاً لما ذكره الصحفى إدواردو أندا من خلال البرنامج الإسبانى "التشير نجيتو" قائلا: إن مانشستر يونايتد قدم عرضاً قيمته 250 مليون يورو إلى ريال مدريد من أجل التعاقد مع القاطرة الويلزية "بيل" وهو ما رفضه الأخير وفضل البقاء داخل صفوف المرينجى.

ويتمثل السبب الرئيسى فى رفض جاريث بيل لعرض مانشستر يونايتد هو رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو عن سانتياجو برنابيو خاصة أنه يتطلع إلى أن يكون النجم الأبرز داخل صفوف ريال مدريد خلفاً لـ "الدون".

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