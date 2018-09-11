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لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى

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وقع اللاعب الإسباني منير الحدادي، نجم نادي برشلونة، في يد قوات الشرطة بسبب رفضه دفع فاتورة ملهى ليلى استغل فيه أحد الأماكن الخاصة للاحتفال بعيد ميلاده الـ23.

وبلغت الفاتورة التي رفض "الحدادي" دفعها الـ16 ألف يورو، وانتهى الأمر بوصول الشرطة.

وقالت صحيفة "الموندو" أن منير الحدادي حجز بالأمس مكانًا خاصًا بأحد ملاهي مدريد لكي يحتفل بعيد ميلاده الـ23 رفقة أصدقائه وعائلته، واستمر الاحتفال قرابة السبع ساعات تخللها تناول كميات كبيرة من الطعام والمواد المدخنة، والتي حصلوا عليها من خلال أحد الشركات الخارجية.

وأكدت الصحفية أنه في نهاية الحفل طلب اللاعب فاتورة الحساب، والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من الطعام والشراب والمواد المدخنة، وبلغت قيمتها ما لا يقل عن 16 ألف يورو، ولكن اللاعب أكد أنه لم يكن المبلغ المتفق عليه مع تلك الشركة مؤكدًا أنه كان يرفض دفع تلك الأموال الكثيرة، وهو ما جعل ملاك الملهى الليلي يطلبون مساعدة الشرطة الوطنية لإنهاء تلك الفوضى التي سببها اللاعب، وانتهى الأمر بدفع لاعب برشلونة قيمة الفاتورة على مضض بعدما توصلوا إلى اتفاق يقتضي بخصم ما قيمته ألف يورو من الحساب الإجمالي.

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