نقيب الفلاحين لـ"السيسى": خرجهم من السجن يا ريس

11 سبتمبر 2018 - 02:06 م

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بالإفراج على الفلاحين المحبوسين بسبب تعثرهم فى بنك التنمية أو الغارمين والغارمات، قائلا: "إن هذا القرار يعتبر أفضل هدية من الرئيس للفلاح في عيده".

وأضاف أبو صدام خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي": "في الفترة الأخيرة التى أعقبت الثورة تعثر ناس كثيرة، وإحنا عاوزين الناس دي نطلعهم يوم عيدهم، وعارفين إن الرئيس إنسان بمعنى الكلمة".

وتابع: "كان هناك قرار جمهوري أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتحويل 118 فدانا بمحافظة سوهاج إلى مقلب زبالة، ونتمنى وقف هذا القرار، لأن المساحات هناك ضيقة".

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