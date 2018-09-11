أوهماه بليلة حمراء وأشعلا النيران فيه حتى الموت

11 سبتمبر 2018 - 02:28 م

استدرجت زوجة عشيقها بحجة قضائه ليلة حمراء معها واتفقت مع زوجها على التخلص منه بقرية محسن بمركز الدلنجات في البحيرة.

البداية، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، على جثة شاب مجهولة الهوية متفحمة بطريق الخيرى بالدلنجات.

وبالفحص تبين وجود جثة فى حالة تفحم تام ولا يوجد ملامح للجثة بالقرب من محطة الصرف الصحى بقرية محسن بطريق الخيرى التابعة لمركز الدلنجات.

وذكرت التحريات الأولى أن المجني عليه على علاقة بالزوجة كونه خطيبها منذ سنوات وانفصالهما وتزوج كل منهما شحص آخر، إلًا أنهما أقاما علاقة محرمة بينهما لمدة سنتين.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة محرمة بينهما وعندما علم الزوج زوجها اتفق معها باستدراجه لقضاء ليلة حمراء وقاموا بقتله واصطحابه لمركز الدلنجات وشراء جركن بنزين وإشعال النيران فيه.