قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

11 سبتمبر 2018 - 02:29 م

بات اسم كرم محمد عبد الراضي، يتردد على الألسنة منذ أول أمس بعد اكتشاف المذبحة التي خلفها في أسرته حيث قام بذبح جميع أفراد أسرته المكونة من سيدة و4 أطفال.

ومن المصادفات العجيبة أن تحدث هذه الواقعة في يوم 9 سبتمبر وكأن القدر جعل هذا اليوم محملاً بالدماء في أيدي هذا الأب القاتل، حيث إنه ارتكب في مثل هذا اليوم والشهر 9 سبتمبر 2009 جريمة بشعة بقتل صديق له يعمل في المقاولات من مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.

ونفذ الواقعة في منطقة الطالبية هرم بالعمرانية غرب محافظة الجيزة في منزل يمتلكه الجاني وقام بتقطيعه إلى أجزاء، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالإعدام شنقا وتحويل أوراق قضيته إلى فضلية المفتي.

وبعد أن أوشكت القضية على النهاية قامت ثورة 25 يناير ليتمكن الهرب في أحداث فتح السجون ولم يتم القبض عليه حتى ارتكابه لقضية جديدة هزت أركان الشارع المصري.

ارتكب الجاني أمس الأول جريمة بشعة في مدينة الشروق بالقاهرة وهي المكان الذي اتخذه مأوى له وكون فيه الأسرة والأطفال من جديد لكنه نفذ فيه جريمة تعد في الأولى من نوعها حيث قام بذبح زوجته وأطفاله الـ4 ثم قطع رؤوسهم لشكه في سلوك زوجته ونسب أولاده قبل أن يلوذ بالفرار، ذاك هو ملخص حكاية المذبحة البشعة، التي نفذها رب الأسرة في نفس اليوم الذي ارتكب فيه جريمة قديمة قبل 9 سنوات.

أُلقي القبض على المتهم بمحطة القطار في محافظة سوهاج بعد الهروب من الشروق في محاولة لإيوائه بين أفراد أسرته.

جاء في المعاينة والتحريات التي أجرتها جهات التحقيق، تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، أن المتهم "كرم محمد عبده"، (34 عامًا)، المشتبه فيه بذبح أسرته علم من قبل مجموعة أشخاص من أهالي المنطقة رقم 657 في عمارات 63 بمدينة الشرق بالقاهرة، أن زوجته "منال"، (27 عامًا) على علاقة بخفير آخر في المنطقة نفسها، فانتابه الشك في نسب أبنائه الأربعة "حسين" 8 سنوات، و"محمود" 5 سنوات، و"دعاء" 4 سنوات، و"حسنين" عامين، فقرر التخلص منهم جميعًا.

التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس المباحث الجنائية لقطاع القاهرة الجديدة، بينت أن الخفير المشتبه فيه بارتكاب الواقعة وضع أقراصًا مخدرة في "الشاي"، للضحايا حتى استغرقوا في النوم، وذبحهم بدم بارد، وفر هاربًا.

فحص وتحري جهات التحقيقات كشفت أن المتهم الهارب سبق اتهامه في قضية قتل بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، منذ 9 سنوات، وقتل صديقه وفصل الرأس عن الجسد ومزق الجثة إلى 5 أشلاء، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، من قبل جهات التحقيق، بل وصدر ضده حكمًا بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم تمكن من الهرب، وبعد مرور 9 سنوات ذبح زوجته وأولاده الأربعة في مدينة الشروق، وفر هاربًا، إلا أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، فألقت القبض عليه داخل القطار رقم 1902 في سوهاج.