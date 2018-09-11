حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب

11 سبتمبر 2018 - 02:38 م

أكدت مصادر أمنية مغربية، أن ملكة جمال الكون المغربية "نهيلة امقلي" ، بداخل سجن الوداية بمراكش بعدما أمر قاضي التحقيق بمتابعتها في حالة اعتقال إثر ارتكابها لحادثة سير أسفرت عن وفاة مراهقين كانا يغطان في النوم بحديقة عمومية.

وقالت ذات المصادر إن قرار القاضي جاء بعدما تبين أن المتهمة كانت تقود سيارتها الرباعية الدفع وهي في حالة سكر طافح بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي كانت تسير بها.

هذا وستواجه المتهمة عقوبة مشددة بسبب اقتران الحادثة التي ارتكبتها بظروف التشديد المنصوص عليها في مدونة السير الجديدة.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ، أن سيارة فارهة من نوع "رونج روفر" تعود ملكيتها لفتاة معروفة في الوسط الاجتماعي مقيمة بدولة خليجية، دهست، صباح السبت الماضي، طفلين يعيشان حالة تشرد بالقرب من كلية العلوم السملالية بمراكش، فأدت إلى مقتلهما في الحين.

ولفتت إلى أن السيارة كانت تقودها فتاة في حالة سكر رفقة أحد الأشخاص، وأنها اخترقت المدارة والرصيف لتدهس الضحيتين اللذين فارقا الحياة في الحين.

وحملت الجمعية الحقوقية الدولة مسؤولية الحادثة، بسبب ما اعتبرته "تقاعسها واستقالتها من مهامها في ضمان المصلحة الفضلى للطفل".

وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل القانون وترتيب الجزاءات القانونية في حق السائقة وعدم إفلاتها من المحاسبة.

كما طالبت بضمان الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة خصوصا فئة الأطفال بدون مأوى، وتوفير سبل العيش الكريم والرعاية الصحية والتمدرس لهم عوض تركهم بالشارع العام عرضة لمثل هاته الحوادث والاغتصابات والتشرد والإدمان، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن المغربية نهيلة إملقي، تقيم في الإمارات العربية، وتوجت ملكة جمال الكون لسنة 2018 بالعاصمة اللبنانية بيروت.