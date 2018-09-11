"هوجن" يفاجئ محبيه بهذا القرار

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قرر المصارع هالك هوجن العودة مجددا إلى الحلبة وذلك عقب طرده من الـ"wwe " بسبب مقطع صوتي له تحدث فيه عن العنصرية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية أن هوجان، 65 عاما، يستعد في الوقت الحالي للظهور مع الأخوة "NWO" ، سكوت هال وكيفين ناش في إحدى الفعاليات التي ستأخذ شكل سؤال وجواب في أورلاندو في أكتوبر المقبل، ما يثير تساؤلات الجمهور حول احتمالية العودة الوشيكة للأسطورة إلى عرضي "مونداي نايت رو" و"سماك داون".

ولا يزال يعتقد هوجان أن الثلاثة قادرين على إحداث إزعاج نجوم "WWE ".

وتحدث هوجان لموقع "تي إم زاد" عن المواجهة التى ستجمع "NWO " و فريق "ذا شيلد" رومان رينز، ودين أمبروز وسيث رولينز، قائلا: "سوف نقتلهم جميعا".


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