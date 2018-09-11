متظاهرون يقتحمون السفارة الإيرانية في فنلندا

11 سبتمبر 2018 - 02:44 م

ذكرت وسائل إعلامية أن مجموعة من المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة احتجاجية، أمام سفارة إيران في عاصمة فنلندا هلسنكي، اقتحموا مبنى السفارة وقاموا بإنزال العلم الإيراني وأحرقوه، بحسب قناة "العربية".

وقالت القناة إن المتظاهرين أنزلوا العلم الإيراني من مباني السفارة وأشعلوا فيه النار، مضيفة أنهم قاموا برشق الشرطة بالحجارة عندما كانت مروحية تابعة لها تقوم بتصوير المشهد.

ألقت الشرطة القبض على 4 من المتظاهرين على الفور، دون أن تكشف عن هوية المعتقلين، وأوضحت الشرطة أن نحو 150 شخصًا شاركوا في المظاهرة.

وذكرت وسائل إعلامية أن 3 من المعتقلين تم احتجازهم للاشتباه في قيامهم بأعمال شغب واقتحام مبنى السفارة وحرق الأعلام والرابع اُعتقل بسبب الاشتباه في قيامه بمقاومة عنيفة ضد مسؤول.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين تجمع المتظاهرين من الأكراد والإيرانيين أمام سفارة إيران في هلسنكي، تنديدًا بقيام السلطات الإيرانية بإعدام 4 معتقلين سياسيين شنقًا خلال الأيام القليلة الماضية.