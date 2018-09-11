انخفاض درجات حرارة الغد

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأربعاء 12 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة غدًا انخفاضًا طفيفًا ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر والنصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين والنصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

السلوم 20 30

سيوة 22 34

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 20 32

رفح 20 32

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

رأس سدر 23 35

نخل 18 33

نويبع 26 35

طابا 23 33

كاترين 15 33

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 37

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 28 36

ابو رماد 29 35

راس حدربة 29 34

حلايب 30 34


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