الصيادلة تحذر من حقنة مضاد حيوى: تسبب الوفاة

11 سبتمبر 2018 - 02:55 م

خاطبت نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن النقابة رصدت عددًا من حالات الوفاة نتيجة لتعاطي حقن "سيفترياكسون" نتيجة للحساسية من المادة الفعالة.

وأوضح نقيب الصيادلة، إنه خاطب أيضًا الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بسرعة التنبيه على إدارة اليقظة الدوائية بالتأكد من صحة الأمر، واتخاذ اللازم نحو التنبيه بعدم إعطاء الحقن إلا بعد إجراء اختبار حساسية للمرضى نظرًا لخطورة الأمر.

وأوضح أن نقابة الصيادلة قامت بالتنبيه على الصيادلة بعدم إعطاء الحقن بالصيدليات منعا لحدوث أي حساسية من المادة الفعالة، موضحا أن "سيفترياكسون" يستخدم كمضاد حيوي، وله تأثير واسع المجال ضد نشاط البكتيريا.

وقال "عبيد" إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة حدوث حساسية شديدة ودخول بعض المرضى في صدمة بعد أخذ الحقن، نتيجة إعطاء المضادات الحيوية دون عمل اختبار لهذا الأمر، وأدى ذلك لحدوث حالات وفاة ومضاعفات شديدة.

وطالب نقيب الصيادلة بتحليل المادة الخام والكشف عن مصادرها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.