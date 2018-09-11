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صابونة من دهون "بيرلسكوني" بـ18 ألف إسترليني

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عملية شفط

ذكر موقع "بي بي سي" البريطانية، حادثة فريدة من نوعها حدثت مع رئيس وزراء إيطاليا السابق، سيلفيو بيرلسكوني، موضحة أن بعد قيام الأخير بعملية شفط دهون في إحدى عيادات سويسرا، قام أحد الفنانين بالحصول على تلك الدهون وتحويلها لصابونة، وباعها بـ18 ألف  إسترليني.

في عام 2005 قام رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "بيرلسكوني" بعملية شفط للدهون فاشترى أحد الأشخاص تلك الدهون وحولها إلى صابونة وباعها بـ 18 ألف إسترليني.

وفي سابقة هي الأولي من نوعها، عرض متحف سويسري صابونة مصنوعة من دهن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، في وقت سابق، أن الصابونة صنعت من دهن بيرلسكوني بعد أن أجرى عملية شفط دهون عام 2004 في إحدى العيادات بسويسرا.

وأوضح البيان الصادر، عن متحف ميجرو زيوريخ للفن المعاصر، وقتها، أن الفنان السويسري جياني موتي حصل على تلك الدهون عن طريق أحد العاملين بالعيادة، و الصابونة التي تحمل اسم "الأيدي النظيفة" عرضت على الجمهور في عدة مناسبات، منذ أن اشتراها أحد الهواة في عام 2005.

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