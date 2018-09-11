  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:27 م
بحث متقدم
صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

منفذ مذبحة الشروق

قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

هيكل لأبو العلا ماضي : "هيدهسك الأتوبيس"

هيكل لأبو العلا ماضي: "هيدهسك الأتوبيس"

ساويرس

"ساويرس" يصف حزب الله بهذا اللفظ

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري

بعد 40 عاما..جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

بعد 40 عامًا.. جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

"الخليج" يحذر أمريكا من إقرار قانون "ضحايا 11 سبتمبر"

معلومات لا تعرفها عن أحداث 11 سبتمبر

محمد فريد

رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

الملايين الضائعة داخل ماسبيرو

وجهة نظر

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

أخبار متعلقة
#

لهذه الأسباب تزايدت حوادث الانتحار في مصر

#

بثينة كامل تكشف مفاجأة عن "حلمي البلك"

#

أخطاء ماسبيرو جسيمة ولابد من محاسبة المخطئين

#

الملايين الضائعة داخل الشركة القابضة لمياه الشرب (2)

رغم كل التصريحات التى يطلقها كبار المسئولين فى الدولة حول مواجهة مافيا الفساد التى تستنزف المليارات من المال العام سنوياً ، ورغم الجهود التى تبذلها بعض الجهات الرسمية وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية إلا أن حلقات مسلسل استنزاف المال العام ما تزال مستمرة وبدون توقف حتى الآن .
ولعل المخالفات المالية التى تحدث داخل الهيئة الوطنية للإعلام هى أصدق مثال على صحة وصدق هذا الكلام  .
اليوم نتوقف أمام بعض الصور الصارخة والسافرة لإهدار المال العام فى ماسبيرو والتى كشفتها تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات .
التقارير كشفت أن قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذى كان يترأسه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  قبل أن يتولى رئاسته أسامة البهنسى شهد – وما يزال  العديد من التجاوزات المالية ، من بينها أنه يمارس أعماله من خلال مجموعة من الإستديوهات المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ومنها  ستديوهات  " 36 ، 37 ، 38 " و" ستديو 1، 2 بالمقطم " و " ستديو " 27 ، 34 " مناصفة مع قطاع التليفزيون . وذلك بالإضافة إلى استئجار عدد 2 ستديو " 1ب ، 2ب " من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى  تكلفتها نحو  4 ملايين و895 مليون جنيه " ايجار وكهرباء " . وكشف التقرير الرقابى – لدينا صورة منه – أنه لم يتبين الجدوى الإقتصادية من استئجار هذه الإستديوهات فى ضوء تدنى عوائد الإعلانات وانخفاض نسبة مشاهدة الكثير من القنوات التابعة للقطاع.
الطريف أنه عند عرض تقرير الجهاز على لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والتى يترأسها أسامة هيكل الذى هو نفسه  - وبشحمه ولحمه -  ممثل الهيئة الوطنية للإعلام فى مجلس مدينة الإنتاج الإعلامى والذى يتولى رئاسته منذ 2014 وحتى الآن ،  تم تجاهل الجزئية  الخاصة باستئجار القطاع لبعض الإستديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر وتعامل مع الأمر كأن لم يكن ورفضت اللجنة التعليق على تلك الواقعة التى كشفها الجهاز وإكتفت بالتعليق على المخالفات المشار اليها  ب " أنه يتعين على الهيئة وضع خطة للإستغلال  الأمثل للإستديوهات وإعداد دراسة وافية  توضح مدى الإستفادة من القنوات التى تعانى من انخفاض مستوى نسبة المشاهدة " .
من ناحية آخرى انتقد تقرير جهاز المحاسبات  تحمل قطاع  المتخصصة أعباء وتكاليف بعض القنوات مثل " الثقافية والتعليمية والأسرة والطفل والمعلومات " بلغت نحو 67 مليون جنيه خلال عام واحد فقط رغم انخفاض مستوى نسبة المشاهدة  ودون وجود أى عوائد ملموسة من تلك القنوات .
كما أشار جهاز المحاسبات الى وجود تشابه فى المحتوى البرامجى لبعض البرامج المعروضة على قنوات القطاع .
وهنا نسأل : إلى متى تستمر حلقات مسلسل استنزاف المال العام داخل ماسبيرو ؟ ومتى يحاسب المسئولون عن إهدار هذه المليارات من الموازنة العامة للدولة التى هى فى الأساس مموكة للشعب ؟ وهل يتم وضع هذه الوقائع فى الإعتبار عند إجراء التغييرات القادمة داخل المبنى  خلال الأسابيع القليلة القادمة ؟!! .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام
» مارادونا يعود للعمل فى أكبر معقل للمخدرات
» لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى
» حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق
» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا