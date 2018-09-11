الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

11 سبتمبر 2018 - 02:57 م

توعد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري قاتلي والده قائلا: "كل من ساعد أو ارتكب جريمة اغتيال والده رفيق الحريري، سيدفع الثمن".

وأضاف "الحريري" خلال كلمته على هامش المرافعة النهائية بقضية اغتيال رفيق الحريري والتي عرضتها فضائية "إكسترا نيوز"،، أن كل غرضه الآن هو حماية المواطنين اللبنانيين، لافتًا إلى أن والده دائمًا ما كان يسعى إلى استقرار لبنان.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة، والجلسات الختامية للمحكمة الدولية بـ"لاهاى"، من محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى السابق، رفيق الحريري.

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