صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

11 سبتمبر 2018 - 03:15 م

وصفت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية هجوم 11 سبتمبر بأنه الأسوأ الذى تشهده الولايات المتحدة فى تاريخها لاسيما أنه أدى إلى شن، جورج بوش الرئيس الأمريكى آنذاك حربا على العراق، والتى لا يزال العالم يعانى من تداعياتها إلى اليوم.

وقامت الصحيفة بنشر مجموعة صور نادرة لهجمات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل 2997 شخص وإصابة أكثر من 6000 شخص عام 2001.

جورج بوش بعد معرفته باستهداف طائرة ثانية للبرجين:



ومن بين الصور الأرشيفية التى تنشرها "الإندبندنت"، صور تظهر مسؤولي البيت الأبيض والحالة التي ظهروا عليها عقب وقوع الحادث ، ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ووزير خارجيته كولين باول ومستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس.

كوندليزا رايس مع مسئولي البيت الأبيض:



وكان الرئيس بوش يزور مدرسة في فلوريدا عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وسرعان ما تم التخلي عن الأنشطة المخطط لها اليوم مع سعي فريق الرئيس للتعامل مع التداعيات.

وزير الخارجية الأسبق كولين باول:



وعندما ضربت طائرة أخرى البرج الثاني ، أصبح من الواضح أن التصادمات لم تكن من قبيل الصدفة.

وفي واشنطن ، قام نائب الرئيس ديك تشيني بتنسيق رد الفعل في غياب جورج بوش.

مدير السى اي ايه يتابع خطاب االرئيس:



ومن المقرر أن يقف الرئيس دونالد ترامب اليوم بمناسبة الذكرى الـ 17 للهجمات فى لحظة صمت في الوقت الذي ضربت فيه الطائرة الأولى البرج.

نائب الرئيس الأمريكى وزوجته والسيدة الأولى فى غرفة الطوارئ:

