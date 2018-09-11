» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام

11 سبتمبر 2018 - 03:18 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شخص مسجل متوفى بالأحوال المدنية، هارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل بالوايلي.

تلقى مباحث قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من أحد أصحاب المخابز بدائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على المخبز ملكه بحثًا عن فرصة عمل، ولا يحمل تحقيق شخصية وأنه يرتاب في أمره.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبطه، وتبين أنه "ش. أ. ع" 65 سنة، ومقيم بزفتى _ غربية، وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه، في القضية رقم 8802/72 لسنة 1992م، جنايات زفتى _ غربية "قتل عمد"، والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 6/6/1993 م، والمدرجة على جهاز الحاسب الآلي لتنفيذ الأحكام "كف بحث" لوفاة المحكوم عليه.

تبين أنه مدرج "متوفى"، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وقرر أنه في غضون عام 1992م قام بقتل شقيقه عقب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، ولاذ بالفرار هربا إلى أن تم ضبطه.

وأضاف، أن زوجته "ص .ا .ا .هـ" قامت باستخراج شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه، والمستحقات المالية خاصته.

تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.