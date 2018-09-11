ملاكم أمريكى سابق يفكر فى الترشح للرئاسة

11 سبتمبر 2018 - 03:20 م

كشف الملاكم الأمريكي السابق أوسكار دي لا هويا عن أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

وقال دي لا هويا 45 عامًا في تصريحات لموقع "تي إم زد دوت كوم" على الانترنت: "أنا جاد للغاية فيما أقوله".

وأكد دي لا هويا أنه سئل كثيرا خلال فترة احترافه للملاكمة عن السبب الذي يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتابع قائلا: "ملايين من الأشخاص قالوا لي: لماذا لا تترشح في الانتخابات؟، لماذا لا تنهض وترفع صوتك؟، عندما يكون المرء رئيسا فإن صوته بكل تأكيد يكون أكثرا علوا".

ويعكف الملاكم السابق صاحب الأصول المكسيكية حاليا على تكوين فريق لدراسة حظوظه في الانتخابات والتعرف على جدوى الترشح من الأساس، وعن هذا تحدث دي لا هويا قائلا: "إذا كانت الأرقام صحيحة وقالوا لي أن الأمر يبدو جيدا، فسأقوم بهذا".

ولا يعد دي لاهويا هو الشخصية العامة الوحيدة التي تنوي الدخول في لعبة الانتخابات الأمريكية، فقد أعلن مطرب الراب كانييه ويست في 2015 أنه سيخوض انتخابات 2020، إلا إنه عدل عن رأيه في وقت لاحق وقرر تأجيل هذه الخطوة حتى 2026.

واعتزل دي لا هويا، الذي فاز بستة ألقاب عالمية، في 2009 بعد أن حقق في مسيرته الأسطورية 36 انتصارا مقابل ست هزائم.