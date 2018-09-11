  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:26 م
بحث متقدم
صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

منفذ مذبحة الشروق

قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

هيكل لأبو العلا ماضي : "هيدهسك الأتوبيس"

هيكل لأبو العلا ماضي: "هيدهسك الأتوبيس"

ساويرس

"ساويرس" يصف حزب الله بهذا اللفظ

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري

بعد 40 عاما..جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

بعد 40 عامًا.. جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

"الخليج" يحذر أمريكا من إقرار قانون "ضحايا 11 سبتمبر"

معلومات لا تعرفها عن أحداث 11 سبتمبر

محمد فريد

رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

ملاكم أمريكى سابق يفكر فى الترشح للرئاسة

عرب وعالم

الملاكم الأمريكي
الملاكم الأمريكي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإعدام والمؤبد لـ4 أشخاص من القليوبية بقضية «فض رابعة»

#

دراسة: «براز» الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

#

إيرادات فيلم تقترب من المليار ونصف

#

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

الهروب من الاحكام

القبض علي هارب

الوايلي

التلاعب فى سجلات الحكومة

كشف الملاكم الأمريكي السابق أوسكار دي لا هويا عن أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

وقال دي لا هويا 45 عامًا في تصريحات لموقع "تي إم زد دوت كوم" على الانترنت: "أنا جاد للغاية فيما أقوله".

وأكد دي لا هويا أنه سئل كثيرا خلال فترة احترافه للملاكمة عن السبب الذي يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتابع قائلا: "ملايين من الأشخاص قالوا لي: لماذا لا تترشح في الانتخابات؟، لماذا لا تنهض وترفع صوتك؟، عندما يكون المرء رئيسا فإن صوته بكل تأكيد يكون أكثرا علوا".

ويعكف الملاكم السابق صاحب الأصول المكسيكية حاليا على تكوين فريق لدراسة حظوظه في الانتخابات والتعرف على جدوى الترشح من الأساس، وعن هذا تحدث دي لا هويا قائلا: "إذا كانت الأرقام صحيحة وقالوا لي أن الأمر يبدو جيدا، فسأقوم بهذا".

ولا يعد دي لاهويا هو الشخصية العامة الوحيدة التي تنوي الدخول في لعبة الانتخابات الأمريكية، فقد أعلن مطرب الراب كانييه ويست في 2015 أنه سيخوض انتخابات 2020، إلا إنه عدل عن رأيه في وقت لاحق وقرر تأجيل هذه الخطوة حتى 2026.

واعتزل دي لا هويا، الذي فاز بستة ألقاب عالمية، في 2009 بعد أن حقق في مسيرته الأسطورية 36 انتصارا مقابل ست هزائم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام
» مارادونا يعود للعمل فى أكبر معقل للمخدرات
» لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى
» حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق
» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا