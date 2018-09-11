  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

منفذ مذبحة الشروق

قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

هيكل لأبو العلا ماضي : "هيدهسك الأتوبيس"

هيكل لأبو العلا ماضي: "هيدهسك الأتوبيس"

ساويرس

"ساويرس" يصف حزب الله بهذا اللفظ

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري

بعد 40 عاما..جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

بعد 40 عامًا.. جهيمان يتفق مع أحداث 11 سبتمبر

"الخليج" يحذر أمريكا من إقرار قانون "ضحايا 11 سبتمبر"

معلومات لا تعرفها عن أحداث 11 سبتمبر

محمد فريد

رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

آخر الأخبار

صورة وضعها الهاكرز على الوكالة
صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

#

مؤشرات ضربة أمريكية لبشار الأسد

#

حرب كبرى فى الشرق الأوسط العام المقبل.. وهذه أطرافها

#

"الطيران" تكشف حقيقة توقف حركة الملاحة بالمطار

الإخوان

هاكرز

انباء الشرق الاوسط

قال مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، محمود عبداللطيف، إن موقع الوكالة على الإنترنت تعرض لاختراق، الثلاثاء وإنه يجري العمل لمعالجة الأمر.

واتهم "عبداللطيف"، بحسب وكالة "رويترز"، إن جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء الاختراق، مضيفًا "الموقع تعرض لقرصنة من جانب هاكر (قرصان) إخواني".

وظهر على موقع الوكالة بعد القرصنة عبارات باللغتين العربية والتركية مناهضة للدولة المصرية.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الوكالة، على حسن، إن الموقع تعرض لقرصنة من "هاكر إخواني"، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام
» مارادونا يعود للعمل فى أكبر معقل للمخدرات
» لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى
» حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق
» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا