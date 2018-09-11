هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

11 سبتمبر 2018 - 04:14 م

قال مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، محمود عبداللطيف، إن موقع الوكالة على الإنترنت تعرض لاختراق، الثلاثاء وإنه يجري العمل لمعالجة الأمر.

واتهم "عبداللطيف"، بحسب وكالة "رويترز"، إن جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء الاختراق، مضيفًا "الموقع تعرض لقرصنة من جانب هاكر (قرصان) إخواني".

وظهر على موقع الوكالة بعد القرصنة عبارات باللغتين العربية والتركية مناهضة للدولة المصرية.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الوكالة، على حسن، إن الموقع تعرض لقرصنة من "هاكر إخواني"، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم.