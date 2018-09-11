  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

فتح: علاقتنا بالقاهرة تقترب من القطيعة

اللجنة الوزارية العربية الرباعية

مصر و3 دول عربية تصدر بيانا ضد «تدخلات إيران وتركيا»

وزير الخارجية سامح شكري

شكرى: صبر الدولة نفذ أمام هؤلاء

تريزيجيه

رسميًا..« تريزيجيه» يترشح لجائزة أفضل لاعبي تركيا

الموساد - (أرشيفية)

إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس في سيناء

صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

منفذ مذبحة الشروق

قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

هيكل لأبو العلا ماضي : "هيدهسك الأتوبيس"

هيكل لأبو العلا ماضي: "هيدهسك الأتوبيس"

إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس في سيناء

آخر الأخبار

الموساد - (أرشيفية)
الموساد - (أرشيفية)

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

معركة مسلحة بمركز تجاري في كندا

#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

بالفيديو.. لحظة خروج عهد التميمي

#

حبس المدير السابق لحملة ترامب لهذا السبب

تحت عنوان: "توقيف إسرائيليين في سيناء بتهمة التجسس"، قال موقع "كان" الإخباري العبري، إن السلطات المصرية اعتقلت إسرائيليين مؤخًرا؛ بعد أن ألقت الشرطة في منتجع شرم الشيخ عليهما بسبب حملهما كاميرات كانا قد ثبتاهما في سيارتيهما.

وأضاف أن "المصريين أطلقوا سراح الإسرائيليين أمس (الاثنين) بعد توقيفهما في سيناء؛ من أجل التحقيق  بتهمة المساس والإضرار بالأمن المصري، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل رجال الشرطة المحلية في مدينة شرم الشيخ وتوجيه اتهامات لهما بالتجسس، وذلك بسبب أجهزة التصوير التي عثر عليها مثبتية في سيارتيهما".

وأوضح أنه "قبل حوالي العام، ألقي القبض على شاب إسرائيلي في سيناء من قبل قوات الأمن المصرية وذلك بعد العثور على طلقات رصاص كان قد احتفظ بها منذ فترة خدمته بالجيش الإسرائيلي، ونقل وقتها إلى مركز للشرطة المصرية في منطقة نويبع، واحتجز هناك ليوم حتى أطلق سراحه وعاد إلى إسرائيل".

وفي يونيو 2011، ألقت مصر القبض على الإسرائيلي إيلان جرابل ووجهت إليه اتهامات بالتجسس والتخابر لصالح جهاز الموساد.

وقتها أنكرت أسرة وأصدقاء إيلان هذه التهم وأعربوا عن أسفهم لما يحدث، نافيين تمامًا صحة هذه الاتهامات، وبعد حوالي 5 أشهر من الحبس توصلت مصر وإسرائيل لصفقة تضمنت إطلاق سراحه في 27 أكتوبر 2011 مقابل 25 سجينًا مصريًا في السجون الإسرائيلية.

كان تقرير حكومي إسرائيلي صادر في مايو الماضي قد كشف عن تزايد اعتقال الإسرائيليين بالخارج بسبب نقلهم لذخائر، لافتًا إلى عمليات توقيف جرت في طابا وبوخارست ونيودلهي وغيرها.

وبعنوان: "هل من طريقة لوقف اعتقال وتوقيف الإسرائيليين المتزايد بالخارج؟"، قالت القناة الثانية العبرية؛ إنه "وفقًا لآخر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه منذ بداية عام 2017 تم توقيف واعتقال 19 إسرائيليًا خلال دخولهم 8 دول وضبط معهم أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة".

وواصلت:  "وفقًا لنفس البيان، فقد تم إيقاف 6 إسرائيليين بطشقند في أوزبكستان، و3 في منطقة طابا المصرية، واثنين في باكو بأذربيجان، واثنين آخرين في نيودلهي و1 في مومباي الهنديتين، واثنين في اليونان، و1 في بوخارست الرومانية، و1 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وآخر في هونج كونج".

وذكرت أن "غالبية الذخيرة التي تم ضبطها مع الموقوفين الإسرائيليين بتلك البلاد المذكورة، كانت طلقات رصاص، والتي نسوها داخل حقائبهم وتعود إلى فترة الخدمة العسكرية النظامية أو الاحتياطية". 

وقالت: "سواء في طابا أو طشقند أو باكو أو غيرها، كان يتم عرقلة رحلة الموقوفين الإسرائيليين لفترة قصيرة بالميناء الجوي الأجنبي، إلا أن وقائع كثيرة من هذا النوع كانت تنتهي بإلقاء القبض على الإسرائيلي صاحب الحقيبة المشبوهة والتي تحتوى على الذخيرة، وأحيانًا كان يصل الأمر أيضًا إلى إجراءات قضائية ضد الموقوف،  الأمر الذي يشكل ظاهرة مخيفة بالنسبة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي تكون المسئولة الأولى عن ضرورة إطلاق سراح هؤلاء من السجون في البلاد التي يتم إيقافهم بها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان
» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام
» مارادونا يعود للعمل فى أكبر معقل للمخدرات
» لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى
» حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق
» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا