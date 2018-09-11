» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان

11 سبتمبر 2018 - 05:05 م

كشف الفنان أحمد صيام للمرة الأولى عن إصابته بمرض سرطان الرئة منذ 12 عامًا، مضيفًا خلال تواجده ضمن حفل ختام "المؤتمر الدولي السنوي لعلاج الأورام" بجامعة المنوفية أن المرض كان في المرحلة الأولى واستطاع بالتحدي والصبر أن يقهر المرض في فترة ثلاث شهور فقط مؤكدًا أن هذا المرض رغم قسوته إلا أنه ضعيف جدًا أمام قوة تحدي وصبر وإرادة الشخص المصاب به.

وأكد صيام، أن جامعة المنوفية دائمًا تهتم بما هو جديد في علاج الأورام السرطانية لذلك يدعم المؤتمر السنوي لعلاج الأورام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صيام مشاركته في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام والذي عرض في رمضان 2018، ولعب "صيام" في المسلسل دور رجل تعرض لظلم وتم حبسه لمدة 22 عاما ويحاول الهرب أكثر من مرة.