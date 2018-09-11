  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

فتح: علاقتنا بالقاهرة تقترب من القطيعة

اللجنة الوزارية العربية الرباعية

مصر و3 دول عربية تصدر بيانا ضد «تدخلات إيران وتركيا»

وزير الخارجية سامح شكري

شكرى: صبر الدولة نفذ أمام هؤلاء

تريزيجيه

رسميًا..« تريزيجيه» يترشح لجائزة أفضل لاعبي تركيا

الموساد - (أرشيفية)

إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس في سيناء

صورة وضعها الهاكرز على الوكالة

هاكرز إخوانى يخترقون "أنباء الشرق الأوسط"

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

صور نادرة لمسؤولي البيت الأبيض عقب 11 سبتمبر

منفذ مذبحة الشروق

قاتل سبتمبر.. قطع صديقه أجزاء قبل مذبحة الشروق

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

الحريرى يتوعد قاتلى والده: "سيدفعون الثمن"

هيكل لأبو العلا ماضي : "هيدهسك الأتوبيس"

هيكل لأبو العلا ماضي: "هيدهسك الأتوبيس"

فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان

الصفحة الأخيرة

السرطان
السرطان

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جونيور أجاي: أعشق«الفول» و«الكشري»

#

عامل أمام المحكمة: "زوجتى جبارة"

#

فنانة شهيرة: أصبت بالسرطان وشخص شهير فقط وقف بجانبي

#

وفاة متهم داخل سجن المنيا شديد الحراسة

اصابة

سرطان الرئة

فنان شهير

أحمد صيام

كشف الفنان أحمد صيام للمرة الأولى عن إصابته بمرض سرطان الرئة منذ 12 عامًا، مضيفًا خلال تواجده ضمن حفل ختام "المؤتمر الدولي السنوي لعلاج الأورام" بجامعة المنوفية أن المرض كان في المرحلة الأولى واستطاع بالتحدي والصبر أن يقهر المرض في فترة ثلاث شهور فقط مؤكدًا أن هذا المرض رغم قسوته إلا أنه ضعيف جدًا أمام قوة تحدي وصبر وإرادة الشخص المصاب به.

وأكد صيام، أن جامعة المنوفية دائمًا تهتم بما هو جديد في علاج الأورام السرطانية لذلك يدعم المؤتمر السنوي لعلاج الأورام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صيام مشاركته في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام والذي عرض في رمضان 2018، ولعب "صيام" في المسلسل دور رجل تعرض لظلم وتم حبسه لمدة 22 عاما ويحاول الهرب أكثر من مرة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان
» القبض على "ميت" هارب من حكم بالإعدام
» مارادونا يعود للعمل فى أكبر معقل للمخدرات
» لاعب شهير يرفض دفع فاتورة عيد ميلاده فى ملهى ليلى
» حبس ملكة جمال الكون بعد دهسها طفلين بالمغرب
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق
» رأيت صديقى المسيحى يؤذن وقت الصلاة
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» إعلامية تكشف مفاجأة عن قاتل أبناءه بالشروق

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا