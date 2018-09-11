أعضاء يتقدمون باستقالة جماعية من "الوفد"

11 سبتمبر 2018 - 06:10 م

تقدم أعضاء من حزب الوفد باستقالتهم إلى رئيس الحزب بهاء أبو شقة والسكرتير العام هاني سري الدين، معلنين أنه لا حاجة لهم لهذه العضوية بعد اليوم.

وقال الأعضاء الستة وهم أحمد عبد المعز، مروة منصور، كريم زكي، أيمن سمير، أحمد شحاتة، ممدوح عبد الباقي، في نص استقالتهم إنه من خلال مناشدات رئيس الجمهورية والتي حث فيها على ضرورة التواجد الحقيقي للشباب والعمل الحزبي وإعداد الكوادر ووضع حلول خلاقة وبناءة للمشكلات المجتمعية، فقد كانت شرارة البدء لنا لكي نلتحق بحزب الوفد إيمانا بنا بعراقة هذا الحزب وتاريخه بعد أن وجدنا كل الدعم من رئيس الحزب آنذاك ونائب رئيس الحزب والأعضاء.

وأكد الأعضاء في نص الاستقالة المجمعة، "بمتابعة الأحداث على مدار السنين الماضية فوجدنا أن الحزب الذي كان وما زال يحمل تاريخا قد يكون سندا للأسرة المصرية كلها دون النظر لرجل أو امرأة ودون أي مكتسبات سوى مصلحة الطفل والأسرة المصرية كلها، وعلى مدار العامين السابقين فقد قمنا بمقابلة كوادر الحزب بدءا من الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق وكذلك المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب ومرورا بالنائب الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية".

وتابعوا: "آمالنا كانت معلقة كثيرا بتواجدنا بينكم ورقاب أطفالنا ومستقبلهم كانت أمانة حملناها لكم منذ ظهورنا على الساحة معكم وفرحنا حين أحسسنا أن الحزب يجوب بنا المحافظات بحثا عن دعم شعبي لنقف جنبا إلى جنب حتى تزول هذه الغمة عن الأسرة المصرية منذ عقود، وكانت فرحة غامرة عندما وجدنا في الحزب كوادر شابة طموحة تأمل برفعة المجتمع وبنائه، وقمنا بإعداد الجولات واحد تلو الآخر وبحضور قيادات الحزب".

وأضاف الأعضاء: "لم يكن أبدا في مخيلة أحدنا أن يطيح الحزب برئاسة المستشار النائب بهاء أبو شقة الناس مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب معارضا عمل سنتين ماضيتين من التعب والجهد المضني للأعضاء والمتضررين رجالا ونساءً، فمن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في الحزب أولا متضررين وغير متضررين من قانون الأحوال الشخصية ثانيا رجالا ونساءً وجدنا أنه وجب علينا أن نكون صريحين كفاية مع أنفسنا لنعلن أنه لا حاجة لنا لهذه العضوية بعد اليوم".

وأوضح الأعضاء، أن قانون الأحوال الشخصية تم قبوله من رئيس الحزب آنذاك الدكتور السيد البدوي ثم اعتماده من بيت الخبرة وخرج إلى النور تحت إشراف نائب رئيس الحزب المهندس حسام الخولي وأيضًا رئيس بيت الخبرة، تم مقابلة سكرتير عام الحزب بتاريخ 5 سبتمبر الماضي وأكد أن قانون الوفد ماض في طريقه وأن هذه خلافات شخصية لا ترتقي للانتقال لمثل هذا الشكل.