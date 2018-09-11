باحث مصري في التطرف ينضم لجامعة جورج تاون بواشنطن

11 سبتمبر 2018 - 06:17 م

أعلنت جامعة جورج تاون على موقعها الرسمي، عنْ انضمام الدكتور أمين شعبان، إلى مجتمع الخبراء بكلية «إدموند والش للشئون الدولية» كخبير وباحث في موضوعات مُستقبل التطرّف في الشرق الأوسط.

ونشرت «جامعة جورج تاون» سيرته الذاتية علي موقعها، موضحة أنه حاصل علي درجة الماجستير في العلوم السياسية في العلاقات الإسرائيلية- الهندية والأمن القومي العربي، وكذلك دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الإسلام السياسي من جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية، كما حصل علي درجة الماجستير المتقدم التخصصي في العلوم الدبلوماسية عن دور الدبلوماسية العامة في مكافحة الإرهاب الدولي وحماية حقوق الإنسان من جامعة زغرب بجمهورية كرواتيا، فضلاً عنْ دبلومة الدراسات السياسية والاقتصادية من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار إلى أنَّ الدكتور أمين شعبان، عمل خلال السنوات الماضية دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، وخدم في عدة مواقع بديوان وزارة الخارجية منها مكتب المنسق العام لمياه نهر النيل ودول حوض النيل وقسم جنوب وشرق أوروبا والقطاع الأوروبي والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، كما خدم بسفارات جمهورية مصر العربية في ليبيريا وكرواتيا وجنوب أفريقيا، كما قام بتمثيل مصر في عدة محافل دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في اوتاوا وأثينا وعمان وواشنطن ونيويورك وجنيف وبروكسل وفاليتا وبوخارست.

وقبل التحاقة بالدبلوماسية المصرية، عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا للعلوم السياسية والعَلاقات الدولية بجامعة أسيوط، كما شارك في العديد من الموتمرات العلمية، وكذلك تعاونه مع مراكز الأبحاث داخل وخارج مصر، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مصر ولبنان والبحرين، كما نشر عدة كتب أبرزها كتاب العلاقات الإسرائيلية- الهندية، الذي يعد الكتاب الوحيد بالمكتبة العربية في هذا الموضوع، فضلاً عن عدة كتب عن الأزمة الأمريكية- السورية، والإسلام السياسي في مصر، فضلاً عن عدة أبحاث عن الصراع في كشمير واتجاهات تدريس العلاقات الدولية، والمحور الأمريكي- الإسرائيلي- الهندي، وإسرائيل والهند: توسيع نطاق الأمن القومي الإسرائيلي، ودور الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.