فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد

11 سبتمبر 2018 - 06:59 م

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم، فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأشار في بيان صادر عن الحزب، إلى أن قرار اليوم جاء عقب الإطلاع على تصريح من النائب، يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب، وفقًا لما جاء في بيان "فؤاد" أمس، المنشور بكل الصحف.

وأوضح أن القرار صدر استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، وتقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.