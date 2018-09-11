وكيل «صلاح» يفجر مفاجأة جديدة بشأن خطابه لاتحاد الكرة

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قال رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، إنه لم يراسل اتحاد الكرة بشأن ارتداء صلاح "تي شيرت" المنتخب وعليه العلامة التجارية للراعي.

وكتب رامي عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا على خبر يخص إرسال خطاب جديد للاتحاد، قائلا: "محصلش".

وكان قد سبق لأحد المواقع المصرية بأن نشرت خبرًا قالت فيه: إن "اتحاد الكرة تلقى خطاباً جديداً من رامى عباس، وكيل محمد صلاح ينتقد فيه عدم الالتزام بتعليماته التى أرسلها فى خطاباته السابقة إلى الجبلاية".



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