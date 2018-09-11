ماذا طلب البلتاجى من لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب"؟

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محمد البلتاجي
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كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل لقائه مع القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، والمحكوم عليه بالإعدام، لافتًا إلى أن الأخير تقدم له بطلب غريب داخل السجن.

وقال "عابد"، في حوار له مع صحيفة "اليوم السابع"، "التقيت بمحمد البلتاجى وقال لى إحنا هنرجع لأننا أقوى من الدولة وهتشوفوا وأوعوا تكون فاكر إنكم هتكملوا فى البرلمان، فسألته ده وعد ولا توعد، رد بقول: احسبها زى ما تحسبها".

وأضاف "عابد"، "كان قولى له: كلنا مشاريع شهداء للدولة وعاوز أعرف محتاج إيه.. وأكد أنه لا يحتاج شىء وكل ما يريده متوفر ولكن طلب توفير بث قناة مكملين وأكدت له أن لائحة السجون لا تسمح بذلك".

وتابع: "أنتم بدلتوا مرسى راجع بأنتم راجعين ولكن الدولة قوية وباقية بقوة رئيسها، ولو طلعت هتلاقى مصر دلوقتى غير زمان بطرق وتعمير ومش بعيد إذا رجعت ترفع لافته بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى".


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