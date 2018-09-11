لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على صحيفة المصريون

11 سبتمبر 2018 - 07:38 م

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس اللجنة، التحفظ على شركة "المصريون للصحافة"، مالكة صحيفة "المصريون"، وتقرر ضم أموالها إلى الخزانة العامة.

كما قررت اللجنة، التحفظ على 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.



كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.



وشمل التحفظ كلا من :-

محمد بديع عبد المجيد سالم - السيد محمود عزت إبراهيم عيسى - حسام أبو بكر صديق الشحات أبو العز - محمود حسين أحمد حسن - حسن عز الدين يوسف مالك - عبد الرحمن محمد محمد سعودى - عمر مصطفى محمد سعودى - محمد تاج الدين حسن حسين شلبى - محمد فهمى طلبة حسن - مصطفى فهمى طلبه حسن - على فهمى طلبة حسن - ماهر جمال صالح الطرقى - أحمد السيد إمبابى منصور - أحمد محمد محمد عبد العاطى - أسامة ياسين عبد الوهاب محمد - أسامة محمد إبراهيم سليمان - أحمد على درويش مصطفى - محمد عماد الدين عبد الحميد صابر - عصام الدين محمد حسين العريان - صفوة حموده حجازى رمضان - محمد محمد إبراهيم البلتاجى - محمد سعد توفيق الكتاتنى - محمد خيرت سيد عبد اللطيف الشاطر - ايمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد - عادل عبد الرحيم يوسف عفيفى - يحيى السيد إبراهيم محمد موسى - محمود محمد فتحى بدر - أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - على السيد أحمد محمد بطيخ - محمد جمال حشمت عبد الحميد - علاء على على السماحى - أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى - محمد أشرف أبو دوح عبدالعال - أحمد محمود أحمد شوشه - يوسف عمر محمد يوسف الحواوشى - عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد - محمد صابر شلبى شلبى بطين - محمد هشام حامد على شراقى - مصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله - مصطفى محمد إبراهيم محمد - أحمد محمد إبراهيم منصور - محمد عز الدين يوسف مالك - حسن سعيد محمد المرسى - ياسر حسن ثابت حسن - مدحت رأفت محمد زغلول - وليد فتحى محمد فتحى عبد السلام فهمى - أسامة محمد عبد الفتاح القصبى - محمد أحمد عبد المقصود مصطفى غنيم - محمود عز الدين يوسف محمد مالك - إبراهيم محمد محمد يوسف العقيد - حاتم مصطفى الدسوقى أبو شوشه - محمد كمال محمد محمود - رضا فهمى محمد خليل - عماد غازى عطا البتانونى - وائل إسماعيل حسن توفيق - أحمد ضياء الدين أحمد القوص - السيد عباس السيد إبراهيم لقمه - حسام البدرى محمد شيخون - حسن عبد الغنى أبو المعاطى الجبرونى - صفوان أحمد حسن ثابت - طلعت محمد فهمى خليفه - عدلى مصطفى إبراهيم القزاز - عصام أحمد محمود الحداد - السيد إسماعيل السيد إبراهيم لقمه - أمير محمد بسام محمود النجار - مراد محمد محمد على - هاله محمد محمد طولان - محمود سيد عبد الله غزلان - سعد عصمت محمد الحسينى - حسين محمد إبراهيم حسين - يوسف مصطفى على ندا - إبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم خليل - أحمد عمرو محمد السيد دراج - اسعد محمد أحمد الشيخة - عادل يونس محمد راشد - زكريا محمد محمد مصطفى سعودى - عائشة حسن عز الدين مالك - عائشة عبد الرحمن محمد سعودى - عائشة محمد خيرت سعد الشاطر - عمر حسن عز الدين مالك - أنس حسن عز الدين مالك - حمزة حسن عز الدين مالك - حمزة عبد الرحمن محمد سعودى - حمزة سعد أحمد زوبع - خالد أحمد أحمد أبو شادى - خالد السيد إبراهيم البلتاجى - خالد جلال مهران محمد - سلمان عبد الرحمن محمد سعودى - سليمان عبد الرحمن محمد سعودى - سناء عز الدين يوسف مالك - سميه محمد خيرت سعد الشاطر - سندس عاصم شلبى سيد - سهام يوسف عبد الله القرضاوى - صفاء شبل محمد سعودى - عبد الرحمن مسعود محمد السبحى - على عبد الرحمن محمد سعودى - على محمد مهدى عثمان عاكف - فاطمة الزهراء محمد خيرت سعد الشاطر - مريم محمد خيرت سعد الشاطر - مريم عبد الرحمن محمد سعودى - بهاء الدين سعد عبد اللطيف الشاطر - حفصة محمد خيرت سعد الشاطر - رضوى محمد خيرت سعد الشاطر - سارة محمد خيرت سعد الشاطر - سعد محمد خيرت سعد الشاطر - أحمد ثروت عبد الحميد رفاعى - أحمد حسن عز الدين يوسف مالك - حسين محمد محمود القزاز - عزة أحمد محمد توفيق - عزة محمد إبراهيم الجرف - أحمد زينهم حسن على - همام على يوسف محمود - وائل فاروق محمد طلب - وجدى عبد الحميد محمد غنيم - وليد محمد رشاد شرابى - يحى حامد عبد السميع حامد الأخرس - مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد - عمر بهاء عبد المعز عبد الستار أحمد - إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى - أبو بكر عبد الرحمن محمد سعودى - أحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث - أحمد بكر بكر درويش - أحمد شوقى عبد الستار عماشة - أحمد عبد العزيز السيد عبيد - أحمد عبده محمد مصطفى - أحمد كمال محمد محمد الأطرونى - أحمد محمد أبو الوفا عبد الغفار - عبد الكريم فوزى عبد الكريم الزغبى - ناجح الشربينى يوسف زاهر - محمد محمد مرسى العياط - نجلاء على محمود إبراهيم - أحمد محمد محمد مرسى العياط - أسامة محمد محمد مرسى العياط - الشيماء محمد محمد مرسى العياط - محمد سيد محمد السيد سودان - منال محمد أبو الحسن فؤاد - مسعود محمد السيد السبحى - جهاد عصام أحمد محمود - حافظ جبريل على على - حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور - على عز الدين ثابت على الخليلى - علياء محمد مهدى عثمان عاكف - علا يوسف عبد الله القرضاوى - يوسف أحمد عبد الله القرضاوى - أسامة يوسف عبد الله القرضاوى - حلمى السيد عبد العزيز الجزار - عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر - عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله السيد - محمد مسعود محمد السبحى - محمود مسعود محمد السبحى - خديجة حسن عز الدين يوسف مالك - كاميليا عبد البديع العربى - عبد الرحمن يوسف عبد الله القرضاوى - فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد.



كما شمل التحفظ الشركات الآتية :شركة دلتاسوفت وير – شركة أس أم أس تكنولوجى – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر – العمار ستايل – مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة – شركة الفريدة لتجارة الملابس – شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية –المالك للتجارة والتوزيع جروب – القمة للبصريات والعدسات الطبية – المجموعة المصرية الدولية – شركة يونيتد جروسرز – المصرية لأسواق التوفير (زاد) – دار الطباعة والنشر الإسلامية – شركة ثرى ام للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون – شركة فرجينيا للسياحة – شركة الاندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق – شركة[ iserv ] لحلول تكنولوجيا المعلومات – شركة أندلسية للفندقة والسياحة – شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية – شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية – شركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير- شركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية – الشركة المصرية القطرية – شركة التيسير للاستثمار العقارى – شركة كيمات للتجارة والمقاولات – شركة بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان – شركة aim للمحاسبة – لشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية – مجموعة شركات – بيزنس نيوز للصحافة والنشر- بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان – كابيتل انيستتيوت – شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير- شركة أبو الهول للاستيراد والتصدير- شركة ساند مايننج للتعدين - شركة اجيليكا للسياحة –"المدعو/ محمد أسامة عبد المحسن شرابى، - "باسم محمد نبيل زكى مسعود " - " محمد طنطاوى عبد المجيد مسعود " - شركة الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات – " مجدى عبدالتواب معاذ وقاد فرج " –" سهير سعد شندى حنضل - شركة " المتحدة للأخشاب" عبد التواب معاذ وقاد " - شركة المصرية للتبريدات " صلاح الدين أحمد محمد أبوستيت" - شركة أبو ستيت للمقاولات العامة "- شركة الرسالة للسياحة " محمود محمود عوض نعيم " - شركة مصر والحجاز للخدمات الطبية " رضا إبراهيم محمود تميم " - مكتب رامى للاستيراد والتصدير " رامى السيد يوسف محمد محفوظ " - مؤسسة مروة للاستيراد والتصدير – " مروة عبد الهادى السيد عبد الهادى " - شركة المعرض الصينى للاستيراد والتصدير " هبة أحمد محمد فرج " مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية [ شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087 / الجيزة - وتضم عدد 7 شركات [ لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات ] - مصنع الزهراء لتشكيل المعادن " أبو الحسن عبد الرازق إمام السيد" - مصنع الزهراء للصناعات المعدنية " محمود عبد الرازق إمام السيد"- مصنع الزهراء لدرفلة الحديد "إبراهيم عبدالرازق إمام السيد" - شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر.. " جمال فؤاد متولى سلطان"- دار البشير للثقافة والعلوم "علاء أحمد عبد الخالق سيد زعزوع - شركة ستار وير للبرمجيات "حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن "- شركة ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت "حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن " -شركة الهدية للبرمجيات "شريف محمد عبد القادر هدية" - شركة براح للتطوير العقارى " علاء عبد الله زايد إبراهيم زايد" - شركة النبأ للإعلام " أحمد فهمى عبد العظيم السيوفي" - شركة المجموعة المصرية للإعلام " أحمد فهمى عبد العظيم السيوفى " - دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر " سعودى على سعودى رشوان، مدحت محمد على زايد، مصطفى إسماعيل أحمد هندى " - الرواد الخضراء العقارية - الرواد الزرقاء- المنارة للاستثمار العقارى - سيلكت هوم للاستثمار العقارى –نيو فيجن العقارية - شركة إندوتيك ( المعادى الجديدة " أحمد ربيع عبد السميع السيد" - شركة مبانى العقارية - فيزاج بالمعادى - بداية العقارية بالتجمع الخامس / القاهرة ) - جنة فودز سجل تجارى 47111 - شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد " أمان الله محمد عبد الحميد لاشين، المدعو/ هانى محمود عباس محمد " - شركة المحمود للاستيراد والتصدير " إبراهيم محمود سليمان إبراهيم، المدعو/ صبحى محمد السيد وهبه " - شركة الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفنى – شركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات –شركة بريما ميد للخدمات الطبية –شركة تطوير مصر العقارية –شركة مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية- شركة ميزة العقارية – شركة الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضى والتنمية الحيوانية –شركة كلينيكا للمراكز الطبية –شركة كريستال للتطوير العقاري- شركة جيو كويرى للتعدين- دار القيروان للنشر " محمد حسين عبدالفتاح عيد إبراهيم" - دار بن الجوزى للنشر والتوزيع " عصام محمد محمد إبراهيم السقا "- شركة مكة للبرمجيات " عبدالناصر سعد عمر على عجاج" - شركة أطفالنا السعيدة " رفيق عبد الرازق عبد الوهاب رخا " - دار التقوى " عبد الناصر إبراهيم امام" - شركة أطفالنا الدولية " نصار امين محمود مبروك ".



