» فريق علمي مصري يخترع طريقة جديدة لعلاج سرطان الدماغ

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علماء

سرطان الدماغ

فريق مصري

تمكن فريق دولي بقيادة باحثة مصرية في كلية بايلور للطب بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على واحدة من العقبات الرئيسية في علاج سرطان الدماغ وهي الوصول إلى الورم.

وتمكن الفريق بقيادة الباحثة المصرية هبة سماحة من ضرب الخلايا السرطانية والوصول إليها عبر اختراق الخلايا المناعية للحاجز الدموي الدماغي.

وأكد أستاذ مشارك في الدراسة، الباحث بمركز العلاج بالخلايا والجينات، التابع لمستشفى تكساس الأمريكي بكلية بايلور للطب، نبيل أحمد، إن الآلية الجديدة تمهد الطريق للخلايا المناعية، وتجعل القضاء على الأورام الدماغية المستهدفة أكثر سهولة.

وبحسب الدراسة، فإن نجاح العلاج المناعي لسرطان الدماغ يتطلب وصول الخلايا التائية إلى أنسجة الورم، لكن هذا الأمر كان عصيا على التحقيق، ففي حالة الأمراض الدماغية الالتهابية كالتصلب المتعدد، يعمل الدماغ على تسريب بعض الجزيئات المناعية خلال الخلايا المبطنة للأوعية الدماغية، مما يسمح بزيادة أعداد الخلايا المناعية داخل المخ.


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