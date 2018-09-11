أمريكا تعلن حالة الطوارئ

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واشنطن

طوارئ

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، استعدادًا لمواجهة الإعصار "فلورانس"، الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.

ونقل موقع "دبليو يو إس إيه 8" الإخباري الأمريكي عن عمدة واشنطن، موريل بوسر، أنه تم تفعيل حالة الطوارئ على أن تستمر 15 يومًا.

واشتدت قوة "فلورانس" إلى مستوى إعصار من الفئة الرابعة أمس الإثنين، ويتجه بسرعة عالية نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تشكل في المحيط الأطلسي، إلى اليابسة؛ مساء الخميس أو صباح الجمعة المقبلين بالتوقيت المحلي.

ويتوقع أن تتعرض العاصمة الأمريكية لهطول أمطار غزيرة وفيضانات تستمر أسبوعًا بعد وصول الإعصار.

وأمس الإثنين، أعلنت ولايتيا فيرجينيا وماريلاند حالة الطوارئ، في الإطار ذاته، كما أمرت سلطات ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا بإجلاء آلاف السكان ممن يقيمون قرب السواحل.


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