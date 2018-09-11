مدارس بلا مقاعد.. كيف يستخدم طلابها «التابلت»؟

11 سبتمبر 2018 - 09:36 م

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية والتعليم الأخيرة لتطبيق خطة تطوير المناهج الجديدة لمراحل التعليم الأساسي، بدءًا من العام الدراسي المقرر في 22 سبتمبر، يقول خبراء إن منظومة التعليم في مصر تواجه مشكلات عدة، بينها اعتماد المناهج الدراسية على الحفظ والتلقين دون تنمية المهارات الإبداعية، إضافة إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومختبرات العلوم، فضلاً عن تهالك البنية التحتية لكثير من المدارس، وخاصة في القرى والريف, وتكدس الطلاب داخل الفصول نتيجة عدم وجود فصول تعليمية كافية ومقاعد يجلس عليها الطلاب؛ مما يضطرهم إلى الجلوس على الأرض.

وفى تصريح إلى "المصريون"، قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان, إن "المشاكل التي تواجه التعليم كثيرة, وسوف نحتاج وقتًا لكي نصلح البنية التحتية والمشكلات الموجودة".

وأضافت: "الحكومة تعمل جاهدة على بناء منظومة تعليمية جيدة"، مشيرة إلى أن هناك مشاكل ببعض المدارس مثل التكدس الطلابي أو وجود أبنية متهالكة تنحصر في مناطق محدودة مثل الدلتا والجيزة، وقد أمر الوزير بالبحث عن حلول لها تتمثل في ببناء مدارس أو إنشاء فصول تستوعب الطلاب".

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن "من ضمن الأشياء التي لجأت لها الوزارة لمواجهة المشاكل التعليمية، منح الطلاب "تابلت"، لافتة إلى أن "النظام التعليمي الجديد سيلزم الطالب الذهاب إلى المدرسة بعكس ما كان موجودًا في السابق، حيث طلبة الثانوية العامة لا يذهبون إلا لأداء الامتحانات، فالنظام التراكمي الجديد يعتبر حلًا لمواجهة الغياب".

وأوضحت، أن "الحكومة تحاول بالتدريج إصلاح كل ما يعاني منه التعليم؛ الذي أصبح مشروعًا قوميًا يؤيده الرئيس ويرعاه، لا يقتصر على وزارة التربية والتعليم، حيث هناك وزارات أخرى تشارك في إصلاح المنظومة التعليمية مثل الصحة والإنتاج الحربي، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "البرلمان يحاول التغلب على تلك المشاكل؛ لأننا تأخرنا بما فيه الكفاية, وستكون هناك محاسبة في حال عدم تنفيذ ما وعدت به وزارة التربية والتعليم".

من جانبه، قال النائب عبد الرحمن محمد البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي, إنه "ليست كل المدارس كما يشاع متهالكة ولا تستوعب الطلاب, فمعظم المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية تخضع لإشراف الجودة التعليمية".

وأضاف لـ"المصريون": "هناك بعض المدارس ولكن بنسبة لا تذكر يوجد بها بعض المشاكل مثل التكدس الطلابي وقلة المدرسين والفصول التعليمية, إلا أننا ننادي ونطالب دومًا الحكومة بالاهتمام بالعملية التعليمية والطالب".

وأشار إلى أن "الحكومة تسعى خلال الفترة الأخيرة لتقديم تعليم جيد يليق بالطالب، وهذا ما قامت به وزارة التربية والتعليم بتقديم "تابلت" لكل طالب".

وأوضح أن "الرئيس السيسي أوصى بزيادة الفصول التعليمية، وبناء 60 ألف فصل، وهذا لم يحدث من قبل".

وقال إن "حل المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية لن يحدث في غمضة عين، لكن سوف نجني ثمار الخير عن طريق ما نقدمه للطلبة في القريب العاجل, خاصة أن هناك أوامر من الرئيس السيسي لكافة مدارس الحكومة بالوقوف خلف الطالب، وتقديم كل كافة سبل الدعم له".