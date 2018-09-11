» فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»

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المستشار بهاء أبوشقة
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كتب: عصام الشربيني

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الوفد

احمد السجينى

محمد فؤاد

بهاء أبوشقة

في تطور خطير للأزمة داخل حزب الوفد وبعد تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لاستقالته من الحزب وذلك في بيان رسمي صدر عنه أمس، أصدر منذ قليل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب قرارًا بفصل النائب محمد فؤاد من الحزب وكافة تشكيلاته مع إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.

وأكد "أبوشقة"، فى بيانه، أن الفصل جاء بعد سخرية النائب محمد  فؤاد من قرار الحزب بعدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب.

من جهته قال النائب محمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إن ما يحدث داخل الحزب من استقالات لبعض الأعضاء أو فصل أحد النواب هو أزمة مؤقتة داخل الحزب وستنتهي في أقرب وقت.

وأكد "إبراهيم"، في تصريحات لـ"المصريون"، أنه من حق رئيس حزب الوفد فصل أي عضو يتجاوز ضد الحزب لأن الوفد له قواعده وقوانينه التي تحكمه ولا يجب لأحد أن ينال منه.

وشدد "إبراهيم" على أن قرار استقالة النائب أحمد السجيني هو قرار شخصي خاص به وله دوافعه وأسبابه، ولكن ليعلم الجميع أن حزب الوفد هو حزب عريق منذ 100 عام ومر بكثير من الأزمات واستطاع التغلب عليها.

وفى السياق ذاته قال النائب السيد موسى، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إنه مع جميع الخطوات التي يتخذها المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ضد من يتجاوز ضد الحزب.

وأكد "موسى" لـ"المصريون" أن تقدم النائب أحمد السجيني باستقالته من "الوفد" هو أمر يخصه فقط وهو قرار شخصي ومن حق أي عضو في أن يعبر عن رأيه وعن موقفه السياسي.

وشدد "موسى" أن "الوفد" لا يتأثر بفصل أو استقالة أعضائه فهو حزب مصري عريق وتاريخه النضالي معروف للجميع وهو مؤسسة حزبية قوية لا تتأثر برحيل الأشخاص ودائما مر بالأزمات واستطاع العودة أقوى مما كان.


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